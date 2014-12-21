Нужно описание видеороликов

Требуется перекопировать 1 тысячу объявлений с сайта авито на сайт. Обязательно достоверность информации. Объявления любых тематик. Обязательно пишите цену и срок исполнения. Добросовестному исполнителю будут постоянные заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Последовательность работы следующая:
1) вы регистрируетесь на сайте,
2) смотрите видеоролики,
3) жмете кнопку "Пожаловаться" после просмотра
4) в поле для жалобы пишете новое описание ролика - 3-5 предложений о сути ролика (без грамматических ошибок, с названием категории)
5) голосуете - понравился или нет
Оплата 500 руб/100 комментариев. Сайт http://cms-lab.net/ . Сейчас наполнены только категории Видеоуроки и Истории успеха, наполнение продолжается.
Отдельно можем обсудить добавление вами роликов по знакомым тематикам.
Для начала работы мы с Вами согласовываем все неясности, я открываю для вас регистрацию, после чего можете приступать к работе.
Исполнителей может быть более 1.
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