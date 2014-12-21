Нужно описание видеороликов

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Последовательность работы следующая:

1) вы регистрируетесь на сайте,

2) смотрите видеоролики,

3) жмете кнопку "Пожаловаться" после просмотра

4) в поле для жалобы пишете новое описание ролика - 3-5 предложений о сути ролика (без грамматических ошибок, с названием категории)

5) голосуете - понравился или нет

Оплата 500 руб/100 комментариев. Сайт http://cms-lab.net/ . Сейчас наполнены только категории Видеоуроки и Истории успеха, наполнение продолжается.

Отдельно можем обсудить добавление вами роликов по знакомым тематикам.

Для начала работы мы с Вами согласовываем все неясности, я открываю для вас регистрацию, после чего можете приступать к работе.

Исполнителей может быть более 1.

9 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
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