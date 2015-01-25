Контент-менеджер с опытом бухгалтера матер.группы
Добавлением на сайт занимаюсь давно и с удовольствием. К любой работе отношусь очень ответственно. Работала во многих системах управления сайтом, в том числе Bitrix, wordpress, opencart, Joomla, advantshop, самописные и т.д. Владею программой для редактирования фото (удаление и добавление водяных знаков, изменение размера, яркости и т.д.)
150+ товаров в сутки, расценки за товар в зависимости от сложности.
Работе могу уделять 12-15 часов в день, а в срочных случаях – сутки.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
9 лет назад
Татьяна очень ответственный человек, подошла сдушой к работе, на что я даже и не рассчитывал в наш век потребительского отношения ко всему вокруг.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четко поставленные задачи, знает чего хочет от проекта, приятен в общении. Спасибо большое! Надеюсь на долговременное взаимовыгодное сотрудничество! =)
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга