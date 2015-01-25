Контент-менеджер с опытом бухгалтера матер.группы

Добавлением на сайт занимаюсь давно и с удовольствием. К любой работе отношусь очень ответственно. Работала во многих системах управления сайтом, в том числе Bitrix, wordpress, opencart, Joomla, advantshop, самописные и т.д. Владею программой для редактирования фото (удаление и добавление водяных знаков, изменение размера, яркости и т.д.)

150+ товаров в сутки, расценки за товар в зависимости от сложности.

Работе могу уделять 12-15 часов в день, а в срочных случаях – сутки.