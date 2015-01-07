Добавление новых товаров в интернет магазин

В действующий интернет магазин на движке WebAsyst Shopscript требуется добавить новые товары поступившие на склад. На данный момент порядка 500 наименований, что бы быть точным 465 товаров.

Товары уже загружены в магазин, для каждого товара нужно добавить описание (копипаст с сайта производителя), фото и вбить от 2 до 3 характеристик.

По срокам чем быстрее тем лучше :)