Добавление новых товаров в интернет магазин

Наполнение сайтовЗавершен23 заявки316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В действующий интернет магазин на движке WebAsyst Shopscript требуется добавить новые товары поступившие на склад. На данный момент порядка 500 наименований, что бы быть точным 465 товаров.

Товары уже загружены в магазин, для каждого товара нужно добавить описание (копипаст с сайта производителя), фото и вбить от 2 до 3 характеристик.

По срокам чем быстрее тем лучше :)

9 лет назад
Vabmen
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$26
1 день
Сделал все. как договаривались, мелкие недочеты исправил без лишних вопросов. Аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, в общем рекомендую!
Никаких проблем в работе, в оплате, и самое главное – во взаимопонимании. Хотелось бы продолжать сотрудничество и далее. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Джумла - добавление фотографий

    Сайт на Джумле. наполнение фото мостов, музеев и т.д. Есть сайт, у которого каждая страница посвящена какому-то сооружению (Мост, Музей и т.д.) 1. Найти в инете приличное фото, например нужного моста. 2. В админке выйти на нужную страницу 3. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта объявлений

    Требуется перекопировать 1 тысячу объявлений с сайта авито на сайт. Обязательно достоверность информации. Объявления любых тематик. Обязательно пишите цену и срок исполнения. Добросовестному исполнителю будут постоянные заказы.

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно описание видеороликов

    Последовательность работы следующая: 1) вы регистрируетесь на сайте, 2) смотрите видеоролики, 3) жмете кнопку "Пожаловаться" после просмотра 4) в поле для жалобы пишете новое описание ролика - 3-5 предложений о сути ролика (без грамматических ошибок, с названием категории) 5) ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление компаний в наш каталог на сайте

    $100

    Задача заключается в следующем: Есть строительный портал на битриксе, у него есть большой каталог компаний. Ищу человека, который мог бы из нашей базы, добавить компании на сайт По сути, это копипаст. Всего позиций 1500. Копировать нужно будет ...

    Наполнение сайтов52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение 10 страниц сайта: внесение, оформление, картинки

    $15

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется небольшая помощь в наполнении информационного сайта (контент менеджмент 10 страниц), а именно: 1. подбор картинок - 30 штук к каждой статье 2. внесение текста на сайт через админку wordpress 3. Быстрая проверка текста ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов для сайта туристического агентства

    Интересует сотрудничество по наполнению сайта текстами. Требуются качественные продающие тексты для сайта (страниц в соцсетях) туристической компании Знание тематики и наличие портфолио (аналогичных примеров) обязательно! Техническое задание и требования к текстам предоставляются.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить сайт

    Добрый день! Имеется сайт с простой системой управления. http://clip2net.com/s/39dDLqo Необходимо вбить товары. До 100шт. Фото в формате jpg Описание в формате Word (Приложение) Красным цветом указано имя фотографии + это же название модели. Остальные поля думаю будут понятны. Пжл сразу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Размещение "партнёрских программ" на рабочем сайте.

    Нужна помощь в размещении на сайте эффективных рабочих "партнёрок" для монетизации сайта, тестирование "партнёрок" на сайте до получения результата по тематике: народная медицина (народные средства, контекстная реклама, масла, народное лечение болезней, диеты и т.д.). Обучение ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад