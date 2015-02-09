Перенос контента

Наполнение сайтовЗавершен35 заявок398 просмотров
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Добрый день

Нужен контент-менеджер на сайт

Нужно перенести все товары(только модели) с сайта http://www.pod-venec.com/ на наш сайт

Пишите сразу цену за всю работу и ТОЛЬКО В РУБЛЯХ!

А так же срок.

9 лет назад
fcksid
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
bandeross30
Владимир 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель, работаем регулярно. Рекомендую
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата вовремя, только положительные впечатления Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую!
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