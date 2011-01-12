Владимир bandeross30bandeross30
44 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Качественно, внимательно выполнена работа. Будем работать далее
Ответный отзыв
Четко сформулированные задачи. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Мои наилучшие рекомендации Владимиру как ответственному, компетентному и внимательному к нюансам задачи специалисту. Уверен, что ещё неоднократно поработаем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, буду рад поработать ещё. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Качественно, очень внимательно, оперативно. Сотрудничеством доволен, спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи, быстрые ответы на возникшие вопросы, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответственный исполнитель, работаем регулярно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата вовремя, только положительные впечатления Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую!
$57
10 баллов
13 лет назад
Был длинный и сложный проект, требующий огромной усидчивости от исполнителя. Владимир все сделал практически идеально. Спасибо! Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Завершили с Сергеем очередной проект. В процессе работы не возникает никаких вопросов, так как все моменты были чётко оговорены и объяснены до начала работы.Оплата как всегда вовремя. Буду рад поработать ещё.
Наполнение сайтов
10 отзывов
от $1
от 1 дня
#78
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
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