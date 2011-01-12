bandeross30

Владимир bandeross30

 
44 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Наполнение товарами Opencart
Качественно, внимательно выполнена работа. Будем работать далее
Четко сформулированные задачи. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
dimon571
Дмитрий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен контент-менеджер для приведения базы товаров в порядок
Мои наилучшие рекомендации Владимиру как ответственному, компетентному и внимательному к нюансам задачи специалисту. Уверен, что ещё неоднократно поработаем!
Отличный заказчик, буду рад поработать ещё. Рекомендую!
Ответный отзыв
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Регулярное редактирование наличия товаров
Качественно, очень внимательно, оперативно. Сотрудничеством доволен, спасибо!
Хороший заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи, быстрые ответы на возникшие вопросы, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
fcksid
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
$20
10 баллов
9 лет назад
Перенос контента
Ответственный исполнитель, работаем регулярно. Рекомендую
Отличный заказчик. Всегда на связи, оплата вовремя, только положительные впечатления Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$57
10 баллов
13 лет назад
Проект для Улановского Владимира (bandeross30)
Был длинный и сложный проект, требующий огромной усидчивости от исполнителя. Владимир все сделал практически идеально. Спасибо! Будем сотрудничать еще.
Завершили с Сергеем очередной проект. В процессе работы не возникает никаких вопросов, так как все моменты были чётко оговорены и объяснены до начала работы.Оплата как всегда вовремя. Буду рад поработать ещё.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
10 отзывов
от $1
от 1 дня
#78
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $2
#178