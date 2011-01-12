Имеется: Форум региональной соцсети. Задача: Написать 1000 постов в течении 1 месяца. Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня. ...
Проект для Улановского Владимира (bandeross30)
Еще один проект по заполнению интернет-магазина для исполнителя, с которым уже сработались. Нужно внести 470 книг издательства Питер, в каждой книге должно быть ОГЛАВЛЕНИЕ.
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