Необходимо сграбить каталог фото и цен из интернет магазина http://tmbshop.ru связь через скайп gelentvagen96
Взять с источника, очист. от стилей, преобразовать
Сайт источник: http://www.pelsan.com.tr/eng/
С каждой страницы (где есть изображение товара) забрать таблицу (во вложении скриншот, на нем выделена нужная для сбора область), очистить от стилей, ширины, высоты, лишних таблиц внутри, дивов, инпутов, и в обще от всякого мусора и записать построчно в XLS-документ, где 1-я колонка - название товара, 2-я колонка - HTML таблиц.
Например: http://www.pelsan.com.tr/eng/urndty.asp?urnid=37&KID=34
Во вложении показано какую таблицу нужно брать.
Оплата по факту сделанной работы.
------------------------------------------------------------------------------------
Прошу написать по стоимости и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется добавление товаров в Интернет магазин. Добавлять нужно сам товар с другого сайта, описание к нему (частично брать из переводчика, частично писать самому), фотографии. Часть фотографий нужно редактировать в фотошопе (в основном, убирать иероглифы). ...Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт14 лет назад
Всех с Новым Годом! Для выполнения этой задачи нужен человек, проживающий (и имеющий доступ к интернету) в России, не в Москве, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, в состоянии четко понять задание ниже и БЕЗ ОШИБОК его ...Закрыт14 лет назад
Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 500 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 300 страниц. Выполненную работу сдадите в ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо наполнить форум. Оплата 1,5руб за пост или новую тему.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно 1. зарегиться во всевозможных соцсообществах, где пользователи добавляют шутки и приколы (таких как http://dirty.ru/, http://www.yaplakal.com/ найти их можно тут http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Humor/ + вконтакте группы наверняка есть подобные) 2. делать подборки ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт http://strans.com.ua Фактически нужно создать около 300 категорий товаров заполнив их по структуре как в приложеном файле. В инфе будет меняться только марка автомобиля и название категории. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Ищу людей которые умеют и любят играть на гитаре на высоком уровне (любой вид гитары подойдёт) Суть задание в создание архивов с определённой информацией. Нужно уметь найти её в интернете. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Подробности в аське!! пост 10 рублей!Пишите в аську ICQ#:639431412. Внимание нужно сделать 100 постов до утра 2 января!!!Работа срочная,после оплаты возможен еще один заказ!Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, коллеги :) Требуются постеры. Тема: любовь и все, что с ним связано. Пожалуйста, в заявках укажите следующую информацию: 1. Есть ли опыт работы постером. 2. Сколько постов в день ...Завершен14 лет назад