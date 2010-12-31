Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 500 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 300 страниц. Выполненную работу сдадите в ...
Собрать контактные данные фирм с Яндекса
Всех с Новым Годом!
Для выполнения этой задачи нужен человек, проживающий (и имеющий доступ к интернету) в России, не в Москве, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, в состоянии четко понять задание ниже и БЕЗ ОШИБОК его выполнить. Найду ошибку в первых 10 результатах - ничего платить не буду и дальше не сотрудничаем.
1. я дам список ключевых фраз для поиска
2. по ним делать поиск в Яндекс
3. где в результатах выдается 5 или больше объявлений по Яндекс-Директ (справа), взять верхние 2 (если меньше 5 объявлений - не брать такие!)
4. заходить на эти сайты.
5. исследовать, оказывают ли они услуги / продают товары / делают предложения по всей России, СНГ или всему миру (а не только на 1 город), и предназначается ли их предложение для всех людей или хотя бы крупного сегмента (все женщины, все мужчины, все подростки и т.п.), а не для узкой ниши.
6. если для узкой аудитории нишевой или географически узкой - проигнорировать сайт, если для широкой и географически (вся Россия или больше) и по сути - найти контактные данные - email, название фирмы или адрес формы обратной связи, если есть - телефон, внести в файл отчета. а также туда внести суть, что на сайте предлагается, одним предложением.
7. если контактные данные не нашлись на сайте - зайти в www.whois-service.ru, ввести имя домена сайта без "www" и оттуда взять email, телефон - внести в отчет.
Для начала таким образом сделать 10 сайтов. отослать мне на проверку. если ни 1 ошибки по сравнению с заданием не найду - сделаю предоплату небольшую и продолжить сбор. всего нужно 100 таких сайтов собрать. если ключевых слов не хватит - сообщите, пришлю еще.
Задачу нужно сделать как можно быстрее.
Спасибо.
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