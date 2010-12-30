Забить 3 страницы

Доброе время суток. Нужно наполнить сайт контентом, тематика сайта парфумерия. В прайсе сечас 400 наименований товара на магазине уже наполнено 150 позиций, тобиш осталось 250 товаров добавить(Контент и фото беруться з других сайтов). Более ...
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Добрый день ! Имеется 3 сайта. В удобной системой управления. http://reverse-osmosis.kz/admin/index.php?section=EditSection&menu=1&item_id=309
Необходимо внести в каждый сайт текст и картинки в главную страницу - текст и картинки в приложении. Картинки должны увеличиваться при клике. Задание простое. Предпочтение меньшей цене. сделать нужно в течении часа после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
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