Наполнить инет-магазин одежды, 550 товаров

Есть xls-файл, где следующие столбцы

БРЕНД АРТИКУЛ СОСТАВ № ФОТО ЦВЕТ РАЗМЕР ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ СКИДКА

Также есть файлы с картинками (в xls-файле указаны картинки для каждого товара, от 0 до 4 для каждого товара)

Есть пошаговая инструкция (со скриншотами), куда кликать и что писать. Перенести надо всё в магазин, написанный на HostCMS.

Заполнение одного товара занимает 2 минуты - замерили.

Сроки - до 10 дней. Оплата wmr, wmz.

Жду цену и адекватного исполнителя.