Нужно добавить проект в тендеры.

1.Нужно добавить наш текст тендера во все строительные тендеры как

предложение.

2.Нужно подать заявки в существующие строительные тендеры. (Если размещен

тендер «спрос» на строительство то оставлять заявки о том что мы можем

участвовать в строительстве и указывать наши контакты)

Сообщение для добавления тендера - дам.

Текст заявки для участия в тендер - дам.

Для отчета: ссылки о тендерах.

0,20$ за размещение тендера

0,15$ за оставленную заявку в строительном тендере