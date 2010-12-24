Требуется наполнение форума автомобильной тематики. Необходимы вдумчивые адекватные дискуссии по теме.
Нужно добавить проект в тендеры
Нужно добавить проект в тендеры.
1.Нужно добавить наш текст тендера во все строительные тендеры как
предложение.
2.Нужно подать заявки в существующие строительные тендеры. (Если размещен
тендер «спрос» на строительство то оставлять заявки о том что мы можем
участвовать в строительстве и указывать наши контакты)
Сообщение для добавления тендера - дам.
Текст заявки для участия в тендер - дам.
Для отчета: ссылки о тендерах.
0,20$ за размещение тендера
0,15$ за оставленную заявку в строительном тендере
Заявки фрилансеров
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