Нужно добавить проект в тендеры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок529 просмотров

Нужно добавить проект в тендеры.

1.Нужно добавить наш текст тендера во все строительные тендеры как

предложение.

2.Нужно подать заявки в существующие строительные тендеры. (Если размещен

тендер «спрос» на строительство то оставлять заявки о том что мы можем

участвовать в строительстве и указывать наши контакты)

Сообщение для добавления тендера - дам.

Текст заявки для участия в тендер - дам.

Для отчета: ссылки о тендерах.

0,20$ за размещение тендера

0,15$ за оставленную заявку в строительном тендере

14 лет назад
otziv
Павел 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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