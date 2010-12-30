Приватный проект для lamitech

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Доброго дня.

Прошу дополнить магазин сантехники около 3 тыс товаров. Фотографии, описания, характеристики. Чем быстрее. тем лучше )))

14 лет назад
katypuha
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$700
6 дней
Работа как всегда на высоком уровне. Все вовремя, четко и грамотно. Спасибо большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С Наступающим!
Отлично поработали, успели до НГ. С наступающими праздниками и надеюсь на продолжение сотрудничество. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад