Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок370 просмотров

Требуется ответственный опытный человек для наполнения интернет-магазина детской тематики на Virtuemart'е. Товаров много. Товары брать с рекомендованных ресурсов. Товарные статьи размещать с легким рерайтом. От 70 наименований в день.

14 лет назад
AlexNN2010
Алексей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$200
14 дней

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад