Копирование информации с одного сайта на другой

Работа не сложная, на 3-4 часа, оплата в полной мере по факту сделанной работы.

Просим отпишитесь по срокам и стоимости..

есть сайт-источник: affresco[dot]ru/catalog/view/42/2.mvc

На нем есть рубрики слева "Фрески", "Обои", "Картины".

необходимо эти же рубрики, включая все внутренние, создать на сайте партнеров affresco[dot]weblab[dot]ua.

рубрики создаются в админке.

После чего надо перелить все товарные позиции с источника на второй сайт.

к тов. позиции относится артикль (он же название) и изображение..

т.е. никакого анонса, кучи тектов - нету, только название и картинка.

позиции заливаются сначала в XLS-документ, строка за строкой, начиная с 10-й строки, после чего - импортируется в админке сайта (пример файла для импорта во вложении).