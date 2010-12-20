Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , ...
Скопировать описания, фото товаров с сайта на сайт
Нужно сегодня-завтра (!) полностью перенести товары с одного сайта на др.: Описания, характеристики, фото.
Около 90 позиций. Оплата Яндекс.Деньги или WebMoney. Стоимость 1000р.
Подробности, сайты, инструкции - по почте.
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