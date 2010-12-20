Скопировать описания, фото товаров с сайта на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок438 просмотров

Нужно сегодня-завтра (!) полностью перенести товары с одного сайта на др.: Описания, характеристики, фото.

Около 90 позиций. Оплата Яндекс.Деньги или WebMoney. Стоимость 1000р.

Подробности, сайты, инструкции - по почте.

14 лет назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень порадовала оперативность. Валерия все сделала в срок, за которые другие даже не брались. При этом качественно, четко, без лишних вопросов. Очень рекомендую.
Очень понравилось работать с Юлией. Чётко поставленная задача и лёгкость общения. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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