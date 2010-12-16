Сравнение контента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки212 просмотров

Требуется выполнить механическую работу по сравнению между собой набора исходных данных с набором данных на нескольких сайтах с целью создания соответствий между ними. Желателен опыт работы с браузерам и некоторые знания html. При хорошем качестве выполнения возможны повторные задачи.

Подробности при личном общении

HTML
14 лет назад
naivete
Инна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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