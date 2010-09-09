Необходимо провести анализ нагрузочности сайта через яндекс-танк. Сайт написан на wordpress. Нужно определить какой максимальный объем qps выдерживает сайт, предже, чем сайт начинает таймаутить (т/е/ делать параллельными запросами постоянно увеличивая нагрузку). Результат предоставить в виде скринов.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть приложение для гугл-плей-маркета. Написано приложение на Unity. Планируем запускать рекламу через рекламную сеть, которое нет в списке у гугла (например, в Firebase/Attribution/Настройки сети/Добавить сеть). firebase закрыл возможность добавлять свою сеть, но саппорт вчера написал, что ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $2500
Требуется разработать плагины для всех актуальных браузеров под Windows. Функционал плагина будет реализован в виде сторонней DLL ( разработка в задачу не входит ) с определенным интерфейсом, который будут вызывать плагины. Т.е. суть задачи - "пустые" плагины ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать приложение для мобильного устройства - Compact Framework 3.0 Приложение состоит из одной формы, на которой размещен компонент - Веб браузер. Форма автоматически масштабируется на весь экран. В браузере по умолчанию открывается url из .ini файлаМобильные приложения7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется контент-менеджер для выполнения набора разовых работ удаленно.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется выполнить механическую работу по сравнению между собой набора исходных данных с набором данных на нескольких сайтах с целью создания соответствий между ними. Желателен опыт работы с браузерам и некоторые знания html. При хорошем качестве ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать несколько макетов HTML+CSS, кроссбраузерно. Задание вышлю после знакомства.HTML-верстка35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно разработать компонент ( класс, набор классов PHP5 ) для приема платежей на сайте через основные электронные платежные системы с абстрактным интерфейсом. Т.е. Web приложение может вызвать метод "примем средств на сумму X, в валюте ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется сотрудник для тестирования для Веб порталов/приложений.Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик со знанием: HTML, Smarty, jquery ( валидация, jquery ui ). Верстка форм с client-side валидацией. Удаленная работа.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад