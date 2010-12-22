Контент-менеджер для выполнения разовых работ

Требуется администратор сайта компании по производству оборудования. Сайт: http://www.progrous.com/ CMS: Joomla 1.5 Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам. Оплата 500 грн./мес. Много не требую, понятие в веб-разработке ...