Требуется администратор сайта компании по производству оборудования.

Сайт: http://www.progrous.com/

CMS: Joomla 1.5

Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам.

Оплата 500 грн./мес.

Много не требую, понятие в веб-разработке имею, поэтому общаться будет просто. Вынужденны обращаться к фрилансу так как не хватает времени.

В дальнейшем возможно сотрудничество по раскрутке сайта и редизайну в общем.