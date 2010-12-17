Администратор сайта

$100
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок402 просмотра
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Требуется администратор сайта компании по производству оборудования.

Сайт: http://www.progrous.com/

CMS: Joomla 1.5

Нужно "причесать" сайт, добавить фотографии, разработать страницу с перечнем оборудования и его описанием. В общем поработать по мелочам.

Оплата 500 грн./мес.

Много не требую, понятие в веб-разработке имею, поэтому общаться будет просто. Вынужденны обращаться к фрилансу так как не хватает времени.

В дальнейшем возможно сотрудничество по раскрутке сайта и редизайну в общем.

13 лет назад
progrous
Синячёв 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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