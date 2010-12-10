Журналист на женский сайт

На полный рабочий день требуется журналист на сайт http://www.dizainnogtey.ru/ и подобные сайты преимущественно женской тематики.

Условия работы: Ваша страна и город проживания значения не имеют, работать можно будет начать уже в ближайшие дни. Обязательно в течении дня необходимо быть на связи в icq или скайпе.

В задачи журналиста будет входить:

1. написание статей (как правило рерайт наиболее полезных и интересных статей по тематике, в редких случаях компиляция или перевод; разработки авторских методик я не прошу)

2. оформление статей фотографиями из открытых источников

3. перелинковка статей по принципу википедии

4. в планах также стоит задача создания сообщества вокруг сайта (про технологии и методики их создания я подробно расскажу)

Что касается производительности я ориентируюсь где-то на 15 к знаков в день по знакомым для Вас тематикам (около 7-9 статей).

Но самое главное требование - это творческое отношение к делу, т.к. нужно не бездушное наполнение сайта килотоннами уникальных знаков, а создание полезного женщинам информационного ресурса.

По всем вопросам касающимся того что и как нужно делать я дам Вам подробную инструкцию.

Оплата: Задач много и подсчитывать абсолютно все клики и знаки нет возможности, поэтому оцените свое время и напишите сколько бы Вы хотели получать за свою работу в месяц.