Журналист на женский сайт

Руководителю проектов веб-студии требуется помощник. Круг обязанностей описать трудно. В основном это такие вещи, как: собрать информацию в сети по нужному вопросу, собрать материалы для подготовки ТЗ, подготовить примерное ТЗ по шаблону обработать фотку или подправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На полный рабочий день требуется журналист на сайт http://www.dizainnogtey.ru/ и подобные сайты преимущественно женской тематики.
Условия работы: Ваша страна и город проживания значения не имеют, работать можно будет начать уже в ближайшие дни. Обязательно в течении дня необходимо быть на связи в icq или скайпе.
В задачи журналиста будет входить:
1. написание статей (как правило рерайт наиболее полезных и интересных статей по тематике, в редких случаях компиляция или перевод; разработки авторских методик я не прошу)
2. оформление статей фотографиями из открытых источников
3. перелинковка статей по принципу википедии
4. в планах также стоит задача создания сообщества вокруг сайта (про технологии и методики их создания я подробно расскажу)
Что касается производительности я ориентируюсь где-то на 15 к знаков в день по знакомым для Вас тематикам (около 7-9 статей).
Но самое главное требование - это творческое отношение к делу, т.к. нужно не бездушное наполнение сайта килотоннами уникальных знаков, а создание полезного женщинам информационного ресурса.
По всем вопросам касающимся того что и как нужно делать я дам Вам подробную инструкцию.
Оплата: Задач много и подсчитывать абсолютно все клики и знаки нет возможности, поэтому оцените свое время и напишите сколько бы Вы хотели получать за свою работу в месяц.
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