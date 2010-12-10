Помощник руководителя проектов веб-студии

Руководителю проектов веб-студии требуется помощник.

Круг обязанностей описать трудно. В основном это такие вещи, как:

собрать информацию в сети по нужному вопросу,

собрать материалы для подготовки ТЗ,

подготовить примерное ТЗ по шаблону

обработать фотку или подправить верстку страницы на клиентском сайте,

проверить работоспособность сайта,

протестировать баги на клиентском сайте,

подготовить описание по работе с сайтом.

Работа не на весь день, но требует постоянного оперативного контакта в течение рабочего дня по будням. Т.е. чтобы я мог оперативно с вами связаться c 8:00 до 17:00 (по МСК) и поставить задачу, которую нужно решить в срок до 24 часов или более, если она объёмная.

Постановка и контроль задач будет осуществляться через систему Мегаплан.

Необходим человек с хорошим чувством юмора и огромным желанием стать в будущем руководителем проектов. Это основное условие). Постараюсь обучить всему, что знаю сам: как искать клиентов, как продавать услуги, как ставить цену на услуги, как готовить коммерческое предложение, как готовить ТЗ, как подбирать исполнителей и как собирать в кучу весь проект.

Приветствуются знания Интернета, работа с системами управления содержимым, знание html верстки, знание photoshop, corel.

По оплате: 2000 рублей в месяц + бонус.

Полное резюме отправляйте на почту [email protected] с пометкой "вакансия помощник руководителя проектов ".

Важно чтобы работа приносила Вам удовольствие!