Ищем блоггеров

Требуется 1 человек, который будет находить новости на тематических сайтах и синонимизировать их. 1 новость = 15 р. в день до 7 новостей. новости не большие. за подробностями в аську 328315275 или скайп macstyle1 если качественно в первые 2 недели будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для сайта, посвященного флеш играм, требуется человек, имеющий аккаунт(ы) в жж (доп можно также в других подобных системах), ведущий его (или по крайней мере отлично знающий принцип работы с данным сервисом и принятые правила общения и размещения постов).
Суть задачи:
– размещение ссылок на страницы с новыми играми на нашем сайте с небольшим описанием игры (можно взять с сайта) и картинкой (или несколькими).
– размещение обычных своих постов и комментариев, чтобы создавалось восприятие как человека, а не как рекламного робота.
Работа идет с помесячной оплатой. При желании можно разбивать по дням на равные части. Предоплату не делаем.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется блогер, взрослый, уравновешенный человек из Красноярска, активно пишущий, интересующийся социальной жизнью в своем городе, для работы в различных социальных сетях, блогах, твиттере. Суть работы: распространение информации об экономической сфере жизни Красноярска, мероприятиях, поддержание общения ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброе утро. Нам нужен контент-менеджер, который знает, как работать с программой Dreamviewer. Она нужна будет для генерации кода под описание. Заполнить нужно будет краткое, полное описание и фото. Позиция - 3 рубля. До понедельника нужно сделать ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требование: добавление каталогов изображений,статей, страничек, кнопок.Сис управления Joomla.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Интернет портал недвижимости ищет опытного и креативного контент-менеджера для постоянной удаленной работы. Обязанности: Написание статей, блоков, обзоров, аналитики по рынкам недвижимости европейских стран. Требуется передавать интерес покупателей к осуществлению сделок по недвижимости - покупка-продажа, аренда жилой ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу отвественного контент-менеджера, который готов к долгосрочному сотрдуничеству. На данный момент проект Выключатели и розетки. Хочется чтоб Вы хоть немного понимали параметры этих устройств Оплата 4 рубля позиция, работы много, возможно возьму двух ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно заполнить 8500 позиций за месяц.Тема-электророзетки,выключатели.2 р за позицию.Исполнителю вышлю подробнейшее тз.Всё просто.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется Контент менеджер Требования: • Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами цифровой информации, аккуратность, ответственность. • Грамотный русский и украинский, английский будет существенным плюсом. • ПК – Уверенный пользователь Функциональные обязанности: • Сбор и анализ данных по тематическим интернет сайтам. Занесение данных в ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший блоггер, с хорошим знанием родного языка Шекспира. Задача – писать 3-4 раза в неделю посты в блог на туристическую тематику. Подробности высылаем электронными почтовыми голубями, если предварительно получим запрос на такой вот ящик [email protected].Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Группа: Компания Школьник-Студент-Выпускник Сфера деятельности: Написание студенческих работ Условия: - удаленная работа - график работы: свободный, но обязательно каждый день заглядывать не надолго Требования: В идеале, если Вы активный пользователь Контакта. Так будет всем проще. Обязанности: - прием новых участников, проверка их на ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад