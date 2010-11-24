Ищем блоггеров

Здравствуйте.

Для сайта, посвященного флеш играм, требуется человек, имеющий аккаунт(ы) в жж (доп можно также в других подобных системах), ведущий его (или по крайней мере отлично знающий принцип работы с данным сервисом и принятые правила общения и размещения постов).

Суть задачи:

– размещение ссылок на страницы с новыми играми на нашем сайте с небольшим описанием игры (можно взять с сайта) и картинкой (или несколькими).

– размещение обычных своих постов и комментариев, чтобы создавалось восприятие как человека, а не как рекламного робота.

Работа идет с помесячной оплатой. При желании можно разбивать по дням на равные части. Предоплату не делаем.