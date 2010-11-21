Требуется синонимизатор новостей

Требуется 1 человек, который будет находить новости на тематических сайтах и синонимизировать их.

1 новость = 15 р.

в день до 7 новостей.

новости не большие.

за подробностями в аську 328315275

или скайп macstyle1

если качественно в первые 2 недели будет человек выполнять работу, будет подниматся цена на новость.