Требуется синонимизатор новостей

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Требуется 1 человек, который будет находить новости на тематических сайтах и синонимизировать их.

1 новость = 15 р.

в день до 7 новостей.

новости не большие.

за подробностями в аську 328315275

или скайп macstyle1

если качественно в первые 2 недели будет человек выполнять работу, будет подниматся цена на новость.

13 лет назад
Mac-style
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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