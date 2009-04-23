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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
14 лет назад
Молодец, сделал все быстро и красиво и даже больше чем изначально от него требовалось, буду и в дальнейшем обращаться к нему
Ответный отзыв
Все прошло гладко, спокойный, добрый, вежливый заказчик. оплатил сразу)))
$100
10 баллов
15 лет назад
Проделанной работой доволен. Работу выполнил полностью (сверстал 16 страниц за сутки) и качественно. Сразу исправил замечания. Кому нужна верстка - рекомендую. Буду в дальнейшем обращаться.
Ответный отзыв
Все отлично! гладко! постоянно в сети. на вопросы четко и ясно отвечает. оплатил работу моментально!
$200
10 баллов
15 лет назад
Супер... человек умеет рисовать... и причем качественно.... сработались на 100%... буду дальше обращаться!!! Все в строк... без проблем и гемороя)
Ответный отзыв
Очень приятно работать с этим человеком. Знает что ему нужно. оплатил как и обещал. все в срок. косяков нет. все чисто!
$200
10 баллов
15 лет назад
Проделанной работой очень доволен. В самые кратчайшие сроки выполнил работу для серьезного проекта медиа рекламы.Не смотря на срочность выполнения заказа,поразило безукоризненное качество работы и серьёзный подход к делу.К просьбам и пожеланиям,даже самым мелким,относился с огромным терпением ,пониманием и моментальным реагированием.Внимательный к работе и заказчикам. Доброжелательный и предельно честный. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую,как прекрасного мастера своего дела.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с этим человеком! Всегда в сети, понятно объясняет что ему конкретно нужно, вежливый в общении! Работу оплчивает моментально! Все только положительные отзывы!!!
$70
10 баллов
15 лет назад
Очень доволен работой. Отличная коммуникабельность и мгновенное реагирование на замечания. Всем советую. Цена/качество/скорость выполнения работ - просто замечательная
Ответный отзыв
Все прошло гладко! Оплата за заботу моментально! Очень приятно было работать! Ждем новых заказов!
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