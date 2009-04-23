Mac-style

Виталий Кузьменко Mac-style

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка CMS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
geofakt
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$160
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать дизайн сайта и логотип
Молодец, сделал все быстро и красиво и даже больше чем изначально от него требовалось, буду и в дальнейшем обращаться к нему
Все прошло гладко, спокойный, добрый, вежливый заказчик. оплатил сразу)))
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theCoder
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Необходимо сверстать
Проделанной работой доволен. Работу выполнил полностью (сверстал 16 страниц за сутки) и качественно. Сразу исправил замечания. Кому нужна верстка - рекомендую. Буду в дальнейшем обращаться.
Все отлично! гладко! постоянно в сети. на вопросы четко и ясно отвечает. оплатил работу моментально!
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atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Редизайн
Супер... человек умеет рисовать... и причем качественно.... сработались на 100%... буду дальше обращаться!!! Все в строк... без проблем и гемороя)
Очень приятно работать с этим человеком. Знает что ему нужно. оплатил как и обещал. все в срок. косяков нет. все чисто!
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saharas
Ramil 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$200
10 баллов
15 лет назад
Срочно работа для верстальщика с знаниями дизайна
Проделанной работой очень доволен. В самые кратчайшие сроки выполнил работу для серьезного проекта медиа рекламы.Не смотря на срочность выполнения заказа,поразило безукоризненное качество работы и серьёзный подход к делу.К просьбам и пожеланиям,даже самым мелким,относился с огромным терпением ,пониманием и моментальным реагированием.Внимательный к работе и заказчикам. Доброжелательный и предельно честный. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую,как прекрасного мастера своего дела.
Очень приятно работать с этим человеком! Всегда в сети, понятно объясняет что ему конкретно нужно, вежливый в общении! Работу оплчивает моментально! Все только положительные отзывы!!!
Ответный отзыв
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Необходим дизайн сайта
Очень доволен работой. Отличная коммуникабельность и мгновенное реагирование на замечания. Всем советую. Цена/качество/скорость выполнения работ - просто замечательная
Все прошло гладко! Оплата за заботу моментально! Очень приятно было работать! Ждем новых заказов!
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Дизайн сайтов
6 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга