Проделанной работой очень доволен. В самые кратчайшие сроки выполнил работу для серьезного проекта медиа рекламы.Не смотря на срочность выполнения заказа,поразило безукоризненное качество работы и серьёзный подход к делу.К просьбам и пожеланиям,даже самым мелким,относился с огромным терпением ,пониманием и моментальным реагированием.Внимательный к работе и заказчикам. Доброжелательный и предельно честный. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую,как прекрасного мастера своего дела.