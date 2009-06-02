Необходимо сверстать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок376 просмотров

Есть дизайн сайта. Необходимо сверстать с использованием div + резиновая верстка + работоспособность в любом браузере.

Примерно 15-20 страниц

Примеры страниц в приложении

16 лет назад
theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mac-style
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Проделанной работой доволен. Работу выполнил полностью (сверстал 16 страниц за сутки) и качественно. Сразу исправил замечания. Кому нужна верстка - рекомендую. Буду в дальнейшем обращаться.
Все отлично! гладко! постоянно в сети. на вопросы четко и ясно отвечает. оплатил работу моментально!

Заявки фрилансеров

Mac-style
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку на wp (psd)

    $50

    Сделать верстку на wp из шаблона psd Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка макет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установление SSL и сертификатов для ЮСА рынка.

    Требуется человек с опытом установления SSL, а также различных сертификатов и печатей (seals) которые повышают доверие пользователей к сайту. Пример печатей - "hacker safe" и т.д. 1) Предложить наиболее оптимальное решение по цене/качеству: несколько ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно сверстать сайт

    $50

    Нужно срочно (до 24,00 мск восресения) сделать резиновую верстку на сайте www.stavkaplus.ru/maximum/index.php. Пишите на аську: 476350442 или почту: [email protected]. Сразу указывайте цену.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Требуется верстка сайта. Работа стилями и 100% совместимость со всеми броузерами. Заявки с контактами, сроками и ценами - строго на [email protected]

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под dle 7.5

    Есть jpg ( psd поврежден вирусами ) нужно сверстать не тяжелый шаблон под dle 7.5 бюджет совсем небольшой сроки жмут до завтрашнего вечера оплата по факту

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать во флеш игру

    Есть браузерная игра, ее портируем на флеш есть макет дизайна а фотошопе со всеми элементами нужно какбы сверстать во флеше все элементы никаких ТЗ... все по ходу объясню людям с ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Свертать шаблон (строго табличная верстка)

    $15

    Сверстать шаблон, табличная верстка, с комментариями по блокам (т.е. где начинается, где заканчивается). Резина, максим. ширина экрана 1280. CSS/ Под движок Amiro. Если сможете установить - указывайте цену с установкой.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Постоянное администрирование сайта через CMS

    $150

    Спасибо всем откликнувшимся, испольнитель выбран! Требуется постоянное администрирование сайта, с собственной CMS. От исполнителя необходимо минимальное знание HTML, наиболее важные качества - оперативность, ответственный подход и грамотность. Объем ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад