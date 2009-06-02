Сделать верстку на wp из шаблона psd Пишите обязательно цены, предпотение будет отдано лучшей цене все не сложно, только будет облачко в котором название заголовка от размера должно менять размер облачка макет ...
Необходимо сверстать
Есть дизайн сайта. Необходимо сверстать с использованием div + резиновая верстка + работоспособность в любом браузере.
Примерно 15-20 страниц
Примеры страниц в приложении
Выбранный исполнитель
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