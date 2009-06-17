Установление SSL и сертификатов для ЮСА рынка.

Требуется человек с опытом установления SSL, а также различных сертификатов и печатей (seals) которые повышают доверие пользователей к сайту. Пример печатей - "hacker safe" и т.д.

1) Предложить наиболее оптимальное решение по цене/качеству: несколько печатей и SSL сертификат. От вас требуются линки, примеры печатей и бюджет данного решения.

2) Установить SSL и наладить https для сайта который хостится на dreamhost.com.

Разумеется, что покупка SSL и печатей за наш счёт.