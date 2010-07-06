Sect0R

Руслан Sect0R

 
37 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Разработка проектов любой сложности. PHP/JavaScript/NodeJS/Angular/Vue.js

Отлично разбираюсь в программировании на PHP/JS, работаю с базой MySQL более 8ми лет.

Последние несколько лет работаю с JavaScript фреймворками Angular, Vue.js в связке с PHP/NodeJS в качестве Backend (RESTful).

Около 4х лет работал с фреймворком Yii, множество раз использовался поисковые движки ElasticSearch, Sphinx. Большой опыт в работе с библиотекой для обработки изображений ImageMagick / GMagick.

Являюсь пользователем Linux, что удобно, т.к. в практике практические все сервисы используют Linux (Debian, CentOS, Ubuntu)

Принимал участие во многих конференциях и семинарах, в том числе HPC ( http://itmozg.ru/high-performance-conference ), на которой получил много знаний и навыков по построению высоконагруженных систем.

Мои основные правила при разработке: 

1. Без Git'а жизнь сложна

2. Разработчик должен быть доволен результатом своего труда

3. Скажем нет спагетти коду

4. Если взглянув на блок кода не сразу понятно что он делает - пиши комментарий

PHPJavascriptMySQLLinuxCentOSUbuntuDebianAngular
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Скрипт анализа цен на авиабилеты по заданым сайтам
Спасибо за сотрудничество!
Всё отлично.
Ответный отзыв
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Маленькие правки по сайту на js-фреймворке Angular
Всё четко и по делу. Спустя неделю обратился т.к. показалось что обнаружил ошибку - Руслан всё быстро перепроверил и объяснил что это не ошибка, а это я сам напутал. Все ок.
Отличный заказчик. Все данный были предоставлены вовремя, постоянно на связи.
Ответный отзыв
pavelbratt
Веблансер 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Доработки по сайту
Замечательный программист! разобрался в чужом коде оперативно, внес требуемые правки, разместил тестово и показал все выполненное до оплаты. До этого 3 программиста брались делать, но не смогли в итоге или исчезли. Руслан приятно удивил своим подходом и оперативными подробными четкими разъяснениями и ответами в срок. Сложно найти такого фрилансера - буду сотрудничаться еще. Рекомендую.
Отличный заказчик и человек. На все вопросы ответил точно, точное ТЗ и постоянный онлайн. Рекомендую работать с ним, не пожалеете.
Ответный отзыв
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Несложный модуль для DataLife Engine
Руслан выполнил работу всего за пару часов и полностью в соответствии с ТЗ. Советую всем этого исполнителя как ответственного и порядочного челоека. Уверен, еще не раз мы сработаемся с Русланом.
Хороший заказчик. все необходимые материалы высылал по требованию сразу. буду работать дальше
Ответный отзыв
sertulik
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Парсинг
Очень быстро, а главное качественно выполнил работу ! Результат превзошел мои ожидания! Всем рекомендую!!! Буду и дальше сотрудничать с Русланом. Этот человек знает толк в своей работе!
Отличный заказчик. Знает чего хочет и приятный в общении
Ответный отзыв
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