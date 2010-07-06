Разработка проектов любой сложности. PHP/JavaScript/NodeJS/Angular/Vue.js

Отлично разбираюсь в программировании на PHP/JS, работаю с базой MySQL более 8ми лет.

Последние несколько лет работаю с JavaScript фреймворками Angular, Vue.js в связке с PHP/NodeJS в качестве Backend (RESTful).

Около 4х лет работал с фреймворком Yii, множество раз использовался поисковые движки ElasticSearch, Sphinx. Большой опыт в работе с библиотекой для обработки изображений ImageMagick / GMagick.

Являюсь пользователем Linux, что удобно, т.к. в практике практические все сервисы используют Linux (Debian, CentOS, Ubuntu)

Принимал участие во многих конференциях и семинарах, в том числе HPC ( http://itmozg.ru/high-performance-conference ), на которой получил много знаний и навыков по построению высоконагруженных систем.

Мои основные правила при разработке:

1. Без Git'а жизнь сложна

2. Разработчик должен быть доволен результатом своего труда

3. Скажем нет спагетти коду

4. Если взглянув на блок кода не сразу понятно что он делает - пиши комментарий