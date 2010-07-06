Отлично разбираюсь в программировании на PHP/JS, работаю с базой MySQL более 8ми лет.
Последние несколько лет работаю с JavaScript фреймворками Angular, Vue.js в связке с PHP/NodeJS в качестве Backend (RESTful).
Около 4х лет работал с фреймворком Yii, множество раз использовался поисковые движки ElasticSearch, Sphinx. Большой опыт в работе с библиотекой для обработки изображений ImageMagick / GMagick.
Являюсь пользователем Linux, что удобно, т.к. в практике практические все сервисы используют Linux (Debian, CentOS, Ubuntu)
Принимал участие во многих конференциях и семинарах, в том числе HPC ( http://itmozg.ru/high-performance-conference ), на которой получил много знаний и навыков по построению высоконагруженных систем.
Мои основные правила при разработке:
1. Без Git'а жизнь сложна
2. Разработчик должен быть доволен результатом своего труда
3. Скажем нет спагетти коду
4. Если взглянув на блок кода не сразу понятно что он делает - пиши комментарий
- Дом здоровья315 просмотров
- Без названия247 просмотров
- Без названия255 просмотров
- Без названия239 просмотров
- Без названия228 просмотров
- Без названия210 просмотров
- Без названия212 просмотров
- Без названия219 просмотров
- Без названия200 просмотров
- Без названия222 просмотра
- Без названия180 просмотров
- Без названия224 просмотра