Срочно сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок388 просмотров

Нужно срочно (до 24,00 мск восресения) сделать резиновую верстку на сайте www.stavkaplus.ru/maximum/index.php. Пишите на аську: 476350442 или почту: [email protected]. Сразу указывайте цену.

16 лет назад
Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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