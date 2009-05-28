Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Нужно отверстать диз под dle 7.5
Нужно cверстать дизайн под шаблон dle 7.5
примерные сроки и цену сюда.
буду работать тем кто дешевле сделает
оплата по факту
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