Верстка сайта под движок АБОЦМС

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок232 просмотра

Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru

Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта.

ТЗ отправлю по почте выбранному исполнителю.

Редакция - ABO.CMS:Corporative 5.2

16 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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