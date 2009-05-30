Нужно сверстать макет и весь сайт (главная и 4 вн)

Есть готовый макет в psd и текст на нынешнем сайте, нужно сделать новый сайт. То есть всю текстовую информацию, примеры работ в портфолио, форму заказа (скрипт в принципе есть) сверстать в новом виде и с новым макетом. Верстка нужна Seo-направленная (валидный код и т.п.).

Работы там немного, сама структура сайта простая (сайт визитка). Выбирать буду по цене, у кого оптимальное соотношение цена и опыт.