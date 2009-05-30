На доску объявлений www.obyavika.ru требуеться натянуть дизайн.
Нужно сверстать макет и весь сайт (главная и 4 вн)
Есть готовый макет в psd и текст на нынешнем сайте, нужно сделать новый сайт. То есть всю текстовую информацию, примеры работ в портфолио, форму заказа (скрипт в принципе есть) сверстать в новом виде и с новым макетом. Верстка нужна Seo-направленная (валидный код и т.п.).
Работы там немного, сама структура сайта простая (сайт визитка). Выбирать буду по цене, у кого оптимальное соотношение цена и опыт.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Доработки по сайту + консультации. Netcat. Желательно неспящие)Завершен16 лет назад
Есть меню, которое правильно отображается в Firefox, но не работает в IE. Нужно сделать чтобы работало в IE. Работа простая и быстрая. Сделать нужно быстро. Сайт http://webscutest.com/forum денжер, адалтЗавершен16 лет назад
Требуется верстальщик для выполнения ряда проектов. Верстка должна быть кроссбраузерная, валидная, резиновая, на слоях. а) разумные цены б) опыт работы в) пишите вашу ICQ/моб. связь ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $32
Необходимо сверстать макет сайта. Кроссбраузерность: IE, Mozilla, Safari, Chrome. DIV'ная верстка. Стили в im/style.css, картинки в папку im/.Завершен16 лет назад
Нужно сделать 100 простых шаблонов для Magento. Шаблоны стандартные, но есть несколько жестких критериев. Подробная спека в аттаче. Ставте бид за 1 шаблон и только если у вас реально есть ...HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Ищу программиста-верстальщика на HostCMS Задача: — сверстать макеты для сайта (главная, внутренняя, 404) — интегрировать верстку в HostCMS, — настроить HostCMS и залить на сервер. Макеты, ТЗ и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует темизация только page.tpl.php, node.tpl.php и меню Основных ссылок. Меню анимированое на базе jquery.jsHTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется разверстать шаблон. Требование к готовому коду: Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода, ...Завершен16 лет назад
- $30
Работа для свободного фрилансера в данный момент. Тоесть взяться за работу надо прямо сейчас. Макет совсем не сложный, одна страничка. Верстку предпочтительней делать дивами.Завершен16 лет назад