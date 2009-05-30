Нужно сверстать макет и весь сайт (главная и 4 вн)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок377 просмотров

Есть готовый макет в psd и текст на нынешнем сайте, нужно сделать новый сайт. То есть всю текстовую информацию, примеры работ в портфолио, форму заказа (скрипт в принципе есть) сверстать в новом виде и с новым макетом. Верстка нужна Seo-направленная (валидный код и т.п.).

Работы там немного, сама структура сайта простая (сайт визитка). Выбирать буду по цене, у кого оптимальное соотношение цена и опыт.

16 лет назад
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Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничеством полностью доволен. Если Вы выберете Евгения, то у него много плюсов, не берет предоплату, всегда на связи, терпелив, стоимость работ на минимуме, ну и конечно же качество работ отличное:) Зачем платить больше другим, если не видно разницы ?
Хороший заказчик. Предоставил входную информацию в отличном виде. Снабдил всей необходимой информацией, ссылками и файлами. Очень доступно объяснил, то что хочет получить в конечном счете. Всегда когда нужен оказывался на связи. При внесении поправок в конечный вариант проявил терпение и понимание. С этим человеком можно смело работать без предоплаты.

Заявки фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 лет назад

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