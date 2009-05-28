Работа для программиста-верстальщика на HostCMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок165 просмотров

Ищу программиста-верстальщика на HostCMS

Задача:

— сверстать макеты для сайта (главная, внутренняя, 404)

— интегрировать верстку в HostCMS,

— настроить HostCMS и залить на сервер.

Макеты, ТЗ и условия работы высылаю по требованию.

Для тех, кто заинтересовался:

1. Пришлите ссылки на сайты, над которыми вы рабоали (верстка/настройка HostCMS).

2. Укажите в каком городе вы сейчас проживаете.

16 лет назад
mikeyleangelo
Михаил 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Порезать шаблон

    $50

    Требуется разверстать шаблон. Требование к готовому коду: Удобочитаемый (Не забывайте что после вашей верстки еще этот код программировать), Дивы, резина, отображение в - IE6, IE7, IE8, Mozilla 2+, Opera, Safari, Chrome, валидность кода, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сверстать макет и натянуть на Joomla 1.5

    $30

    Работа для свободного фрилансера в данный момент. Тоесть взяться за работу надо прямо сейчас. Макет совсем не сложный, одна страничка. Верстку предпочтительней делать дивами.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поправить верстку

    Необходимо поправить верстку на сайте alt-land.info Необходимо сделать ее кроссбраузерной. Пишите свои сроки + цену + свой icq только в предложения.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка сайта. Оплата хостинг.

    Здраствуйте, уважаемые Фрилансеры. Требуется качетсвенная, кроссбраузерная, валидная верстка хостинга. Макет довольно простой, профессионал справится быстро. Оплата - платный хостинг. Срок и место обсудим лично с исполнителем, не обижу :-) Пишите ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заверстать пару страниц

    $15

    Господа, извините, что потратил ваше время, забыл сразу указать что верстка нужна под джумлу, стучите в асю 401933877 если готовы взятся. Здравствуйте! Необходима блочная верстка двух страниц. Также решающую роль при ...

    Joomla
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сверстать 30 макетов

    Уважаемые господа фрилансеры! Нужно сверстать 30 макетов, сроки горят. Прошу Вас остовлять коментарии и контактные данные для связи. ПРЕДОПЛАТА после выполения 2-3 макетов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка html файла

    Есть сайт в html , сделан в dremwuwere. Нужно создать новые страницы на основе имеющегося . Материал и графические картинки я дам. Приэтом также нужно внести изменения в теги с названием ...

    HTML
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад