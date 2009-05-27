Поправить верстку

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Закрыт10 заявок235 просмотров

Необходимо поправить верстку на сайте alt-land.info

Необходимо сделать ее кроссбраузерной.

Пишите свои сроки + цену + свой icq только в предложения.

16 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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