Нужна верстка шаблона под MaxSite CMS

Ссылка на сайт об этой CMS:

http://maxsite.org/

http://max-3000.com/

Также приветствуется наличие легких современных шаблонов, сайт будет в виде блога, основной упор на информацию и на красивый подбор цветов для ссылок и текста (работа с CSS)

Оставляйте предложения с ценами.

Конечный выбор за ценой, наличием портфолио