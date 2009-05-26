Нужна вёрстка и натягивание макета на hostcms. Оставляйте ссылку на портфолио, примерную цену, сроки и номер Icq Срочно!
Верстка шаблона под MaxSite CMS
Нужна верстка шаблона под MaxSite CMS
Ссылка на сайт об этой CMS:
Также приветствуется наличие легких современных шаблонов, сайт будет в виде блога, основной упор на информацию и на красивый подбор цветов для ссылок и текста (работа с CSS)
Оставляйте предложения с ценами.
Конечный выбор за ценой, наличием портфолио
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