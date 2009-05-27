Вырезать кусок фона для заливки в html,чтобы правильно стыковался при дублировании, оплата после проверки
Подправить меню на Joomla
Требуется подправить меню на joomla для IE, чтобы отображалось одинаково, как в опере, или мозиле.
Пациент - www.rip-gomel.ru
Просьба в приват и аську не писать, буду впервую очередь неумеющих читать отправлять в отклоненные.
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