Вырезать кусок фона для заливки в html

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  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок213 просмотров

Вырезать кусок фона для заливки в html,чтобы правильно стыковался при дублировании, оплата после проверки

HTML
16 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

k-mail
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно сотрудничать с Дамиром, четко ставит задачи вовремя оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

k-mail
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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