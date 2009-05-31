Доработать чуток верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок335 просмотров

Верстка готова, верстка хорошая. В левом меню надо сделать отображение подразделов при клике на раздел (без перезагрузки страницы), т.е., показать второй уровень.

В другом месте этого же меню показать таким же образом третий уровень.

Без предоплаты, оплата по факту. Предложения оставляйте здесь. Бюджет небольшой, т.к. работы мало.

16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество! Все было сделано очень хорошо.
Приятно было поработать, и дальше буду с ним сотрудничать, советую

Заявки фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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