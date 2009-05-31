Доработать чуток верстку

Верстка готова, верстка хорошая. В левом меню надо сделать отображение подразделов при клике на раздел (без перезагрузки страницы), т.е., показать второй уровень.

В другом месте этого же меню показать таким же образом третий уровень.

Без предоплаты, оплата по факту. Предложения оставляйте здесь. Бюджет небольшой, т.к. работы мало.