Работа для JS-мастера, нужно срочно поправить код!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок285 просмотров

На сайте не работает смена картинок без перезагрузки страницы....

js скрипт имеется, но что-то ему не хватает.

Писать опытному человеку с положительными отзывами...

PS. Возможно дальнейшее сотрудничество, знание PHP приветствуется!

JavaScriptPHP
16 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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