Выбор на этот проект исполнителя по критериям: кто дешевле и скорее выполнит! Проект на CMS Joomla 1.5. ТЗ, PSD, резка, вертска: http://rapidshare.com/files/237411607/TZ-PSD.rar.html Шаблон старый: http://rapidshare.com/files/237378917/studio.rar.html ...
Работа для JS-мастера, нужно срочно поправить код!
На сайте не работает смена картинок без перезагрузки страницы....
js скрипт имеется, но что-то ему не хватает.
Писать опытному человеку с положительными отзывами...
PS. Возможно дальнейшее сотрудничество, знание PHP приветствуется!
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