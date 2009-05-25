Вёрстка сайта - Drupal 6

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок229 просмотров

С имеющегося дизайна (psd) сверстать сайт для Drupal 6 - т.е. на выходе получить готовую для установки тему.

Сайт - www.rom.by

Общий вид дизайна одной из страниц - http://www.weblancer.net/users/DH-Group/portfolio/593981.html#item

DrupalHTML
16 лет назад
apple_rom
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

maljugin
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

maljugin
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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