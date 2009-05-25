Прaвка шаблона+ хтамл валидация (для spiritkmua)

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки137 просмотров

Прaвка шаблона+ хтамл валидация

16 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$17
1 день
Отличный исполнитель! Знает свое дело на все 100! Побольше бы таких профессионалов - очень быстро и качественно!
Отличный заказчик, четко знает то чего хочет и умеет корректно поставить задачу, а это 50% успеха. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад

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