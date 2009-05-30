Верстка psd под Joomla

Есть готовый шаблон в psd, нужно сверстать под Joomla (резиновый должен быть), расположить в нужном порядке расположение модулей, шаблон не тяжелый

средства ограничены,чем дешевле,тем лучше и оплата после сдачи работы в целом

заоблачные цены не нужны, по сроку не напрягает, но и не неделями его резать тоже не надо

цены и срок писать сразу конкретно от и до

(стучите,обговорим и т.д.)

нет времени каждому стучаться и выяснять условия выполнения работы