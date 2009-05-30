Верстка psd под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки371 просмотр

Есть готовый шаблон в psd, нужно сверстать под Joomla (резиновый должен быть), расположить в нужном порядке расположение модулей, шаблон не тяжелый

средства ограничены,чем дешевле,тем лучше и оплата после сдачи работы в целом

заоблачные цены не нужны, по сроку не напрягает, но и не неделями его резать тоже не надо

цены и срок писать сразу конкретно от и до

(стучите,обговорим и т.д.)

нет времени каждому стучаться и выяснять условия выполнения работы

Joomla
16 лет назад
priisk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Приятно работать, короткие сроки, все пожелания,прихоти и мелочи были добавлены и откорректированы, легок на общение
Хороший заказчик. Терпеливый и четко ставит задачу. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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