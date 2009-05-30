Нужен человек который возьмется за разработку данного приложения... Приложение будет использовано для соц сети Вконтакте поэтому нужен человек , готовый немного разобраться в документации API Вконтакте. Краткое ТЗ ...
Верстка psd под Joomla
Есть готовый шаблон в psd, нужно сверстать под Joomla (резиновый должен быть), расположить в нужном порядке расположение модулей, шаблон не тяжелый
средства ограничены,чем дешевле,тем лучше и оплата после сдачи работы в целом
заоблачные цены не нужны, по сроку не напрягает, но и не неделями его резать тоже не надо
цены и срок писать сразу конкретно от и до
(стучите,обговорим и т.д.)
нет времени каждому стучаться и выяснять условия выполнения работы
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