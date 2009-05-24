Необходимо сверстать шаблон под LiveStreet. Есть набор страниц в .psd, нужен готовый шаблон. Опыт работы с LiveStreet обязателен !
Верстка дизайна по PSD макету на ShopCMS
Необходимо сверстать дизайн на сайт на основе скрипта SHOPCMS. Предпочтение будет отдано людям, которые уже выполняли работы на этом скрипте или на других скриптах с использованием Smarty. Жду Ваших предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сверстать шаблон из psd, для joomla или любой другой CMS с возможностью реализации каталога(смотрите в прикрепленных скриншотах). Оставляйте цену и срок выполнения, после выбора исполнителя связываюсь сам и высылаю psd файлыЗавершен16 лет назад
- $50
Дано сайт, который частично расползается в ИЕ 6 и 7 версий Задача: исправить таблицу стилей для ИЕ либо частично саму верстку Бюджет: 750 рублей Срок: 24 часа От вас ...Завершен16 лет назад
Нужно исправить вёрстку. Сделать ТОЛЬКО дивы, убрать все таблицы, CSS вынести в отдельный файл Должна быть "резина", кроссбраузерно ну и красиво разумеется Бюджет минимальныйЗакрыт16 лет назад
- $100
Что есть: Есть сайт с простеньким дизайном, который реализован на статических страницах. Что необходимо: Сделать из существующего дизайна - темплейт дизайна для WordPress'а. Во время переделки понадобятся минимальные изменения в ...Завершен16 лет назад
_http://agrobiznes.com.ua В некоторых браузерах некоректно отображается.(например Firefox/2.0.0.20, google chrome) Нужно исправить эту ошибку. Указывайте в предложении сразу номер аськи, срок и цену (ваше предложение для других скрыто)Закрыт16 лет назад
- $10
Работа: Нужно сделать верстку из макета (psd) в html. Верстка должна быть на дивах. Резиновой и валидной. Сроки не горят, но к утру я думаю реально закончить. Посмотреть на то что нужно будет верстать ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно адаптировать шаблоны subdreamer с IPB – переверстать Дизайн есть. Предлагайте цену и сроки.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Выровнять страницу. Поля, ячейки.HTML-верстка17 заявокЗакрыт16 лет назад
Помогите плз, У меня такая проблема. В Браузере Ферйвокс у меня правый угол все нормально а в Ехполере там немного меньше. Потому что окно браузера само меньше по ширине что делать как сделать угодить ехполеру. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт16 лет назад