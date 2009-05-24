Верстка дизайна по PSD макету на ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок160 просмотров

Необходимо сверстать дизайн на сайт на основе скрипта SHOPCMS. Предпочтение будет отдано людям, которые уже выполняли работы на этом скрипте или на других скриптах с использованием Smarty. Жду Ваших предложений!

16 лет назад
Zwerugan
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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