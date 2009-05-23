Необходимо скопировать шаблон сайта butik . ru и перенести его на битрикс. В работу входит как верстка самого шаблона так и верстка компонентов БИТРИКСА (кастомизация шаблонов компонентов). Подробное ТЗ в файле. НИчего сложного нет, ...
Срочно! Исправить вёрстку
Нужно исправить вёрстку.
Сделать ТОЛЬКО дивы, убрать все таблицы, CSS вынести в отдельный файл
Должна быть "резина", кроссбраузерно ну и красиво разумеется
Бюджет минимальный
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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