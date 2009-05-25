Правка неточностей в шаблоне

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок220 просмотров

Необходимо сделать кроссбраузерность для популярных браузеров (в мозилле все ок, в експлорере все едет в разные стороны) и.др.

Поправить ошибки - сделать код валидным

Оставляйте свои контакты, нужно в ближайшие 2 дня

шаблон сайта _readweb.org

16 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Сделал все необходимое! спасибо ;)
Хороший заказчик, четко объясняет, что ему надо, платит сразу...Приятно работать

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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