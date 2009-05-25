Правка неточностей в шаблоне

Необходимо сделать кроссбраузерность для популярных браузеров (в мозилле все ок, в експлорере все едет в разные стороны) и.др.

Поправить ошибки - сделать код валидным

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