Переверстать HTML из TAB в правильный DIV

Есть страница сайта- простенькая, без анимации, только графика, сверстана-порезана таблицами. Необходимо ее переработать и сделать на слоях DIV (по всем стандартам, очень качественно), на резинках, желательно без изменения нарезки (т.к. PSD исходник дать к сожалению нет возможности). Срок 1-2 дня максимум.

Если знаете, что возьметесь и свободны- сразу контакты указывайте.