Немного подправить, кто хорошо разбирается работы на 5 минут, бюджет 2 wmz + хороший отзыв.
Вёрстка из psd-макета
Здравствуйте.
Необходимо сверстать небольшую страницу из psd-макета.
Размещайте предложения - обсудим
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