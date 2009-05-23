Вёрстка из psd-макета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок252 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сверстать небольшую страницу из psd-макета.

Размещайте предложения - обсудим

16 лет назад
delmot
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
$15
1 день
Исполнитель выполнил задание качественно, в срок и по вменяемой стоимости, спасибо!
Четкое задание, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Спасибо

Заявки фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад

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