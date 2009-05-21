Верстка сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Предложение просто - нужно сверстать сайт, тема - спорт. Верстка резиновая. Скриншоты всех типов страниц здесь http://depositfiles.com/files/acbh9m37h

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Спасибо за внимание.