Верстка сайта

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Закрыт35 заявок497 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Предложение просто - нужно сверстать сайт, тема - спорт. Верстка резиновая. Скриншоты всех типов страниц здесь http://depositfiles.com/files/acbh9m37h

От вас - цены и сроки, примеры работ.

В личку не писать, все предложения сюда или на почту [email protected]

Спасибо за внимание.

16 лет назад
Tigrana
Опана 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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