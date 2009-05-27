Приватный проект для Лобыр Илья (Garynych90)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка175 просмотров

Верстка страниц

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$60
4 дня
Илья красавец, и в этот раз справился идеально, не подвел, даже придраться не к чему =) Спасибо за работу! Через пару дней будет еще проект для тебя.
Андрей в очередной раз произвёл хорошее впечатление. Надеюсь на по-настоящему долгое и плодотворное сотрудничество.

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Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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