Приватный проект для Sergunika

Cергей - грамотный веб-разработчик, верстальщик и просто хороший парень! Всем рекомендую воспользоваться его услугами, т.к. он делает реально качественно, кодит грамотно, так чтоб страницы загружались быстро. Кроме того, он всегда готов помочь советом и проконсультировать вас по интересующим вопросам. Мне понравилось с ним работать - всем советую!