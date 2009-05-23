Сверстать главную страницу сайта

Желающих выполнить мой проект было предостаточно, я выбрал этого исполнителя и не пожалел. Нужно было сверстать главную страницу нового дизайна уже работающего сайта. Сроков не назначал, так как спешить было не куда. Но меньше чем за сутки мне в аську кинули ссылку на уже готовую страницу в действии. Долго всматривался, но не нашел ни одной детали, которую можно было бы изменить или подправить. Все было абсолютно идентично с макетом. После того как получил на руки результат работы, посмотрел на код и сразу же этому исполнителю отдал в работу еще более сложный, многостраничный дизайн нового сайта. Приятное чувство спокойствия, когда уверен, что все задуманное дизайнером будет реализовано. Очень доволен, хвалю и советую.