Есть скрипт: allday.ru/index.php?newsid=125130 надо сделать так, что бы во всех браузерах смотрелся одинаково... перевести с англ на русский.. ( я дела, но смотрелся везде криво) и протестить на серваке.. ...
Сверстать главную страницу сайта
Есть готовый, работающий сайт. Задумали сменить дизайн. Нужно сверстать одну главную страницу по полностью готовому, удобному psd макету. Дизайн не навороченный, несколько окон по центру и по бокам с подписью названия окна и содержимым.
Картинку покажу тому, кого выберу.
Сроков нет.
Выбранный исполнитель
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