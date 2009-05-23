Сверстать главную страницу сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен49 заявок582 просмотра

Есть готовый, работающий сайт. Задумали сменить дизайн. Нужно сверстать одну главную страницу по полностью готовому, удобному psd макету. Дизайн не навороченный, несколько окон по центру и по бокам с подписью названия окна и содержимым.

Картинку покажу тому, кого выберу.

Сроков нет.

16 лет назад
vovavov
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Желающих выполнить мой проект было предостаточно, я выбрал этого исполнителя и не пожалел. Нужно было сверстать главную страницу нового дизайна уже работающего сайта. Сроков не назначал, так как спешить было не куда. Но меньше чем за сутки мне в аську кинули ссылку на уже готовую страницу в действии. Долго всматривался, но не нашел ни одной детали, которую можно было бы изменить или подправить. Все было абсолютно идентично с макетом. После того как получил на руки результат работы, посмотрел на код и сразу же этому исполнителю отдал в работу еще более сложный, многостраничный дизайн нового сайта. Приятное чувство спокойствия, когда уверен, что все задуманное дизайнером будет реализовано. Очень доволен, хвалю и советую.
Очень приятный заказчик. Дал нужные пожелания и очень хорошо сделанный макет. На все мои уточняющие вопросы следовали чёткие и внятные ответы. Оплатил без промедлений. Очень доволен работой с Владимиром и надеюсь на продолжение сотрудничества.

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FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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